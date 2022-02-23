وفاة مغني فرقة الروك البريطانية "بروكول هاروم" غاري بروكر

المصدر: أ ف ب

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توفي عن عمر 76 عاماً مغني فرقة "بروكول هاروم" البريطانية غاري بروكر، بحسب ما افاد الثلاثاء الموقع الرسمي للفرقة التي اشتهرت بأسلوب "الروك المخدّر" في أواخر ستينات القرن العشرين ومن أبرز أغنياتها "إيه وايتر شايد أوف بايل" (1967).

وجاء في بيان نشر على موقع الفرقة "ببالغ الأسى نعلن أن المغني وعازف البيانو والملحن في فرقة +بروكول هاروم+ غاري بروكر في 19 شباط/فبراير 2022".

ووصف البيان الراحل بأنه "نور مشع لا يمكن تعويضه في الصناعة الموسيقية".

وأشار البيان إلى أن بروكر "كان يبلغ 76 عاماً وكان يعالَج من مرض السرطان، لكنه توفي بسلام في منزله".

وتعلّم غاري بروكر المولود في 29 أيار/مايو 1945 في شرق لندن العزف على البيانو والغيتار والبوق في سن مبكرة من والده الذي كان موسيقياً محترفاً.

وبالإضافة إلى مشاركته في فرقة "بروكول هاروم"، تعاون هاوي موسيقى البلوز مع فرق عدة من بينها فرقتا إريك كلابتون ورينغو ستار، وكذلك مع مغنين كبول ماكارتني وجورج هاريسون.

