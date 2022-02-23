مفاجأة كبيرة.. حذف جميع ألبومات عمرو دياب من يوتيوب

المصدر: البيان

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تفاجأ جمهور الفنان المصري الشهير عمرو دياب، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط وبعض الإعلانات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، حيث خلقت تكهنات حول تحضيره لمفاجأة جديدة يطرحها "الهضبة" خلال الساعات القليلة المقبلة، وتساؤلات عن سبب اختفاء ألبوماته، إذ يتابع الفنان 5.7 ملايين حساب في يوتيوب.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تعد هذه الألبومات التي حذفت أو تم إخفاؤها هي التي أنتجها عمرو دياب من خلال شركته "ناي" خلال السبع سنوات الأخيرة.