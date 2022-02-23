هل اعتزلت الفنانة السورية رغدة الفن؟

المصدر: البيان

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أثارت الفنانة السورية، رغدة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزالها الفن، بسبب صورة حديثة لها، والتي تظهر فيها مرتدية الحجاب وتقرأ القرآن.‏

كما زاد من التكهنات بشأن اعتزال رغدة هو كلماتها التي أرفقتها مع الصورة، والتي تقول فيها: "عشت حياتي دائما كما قدّر لي الله.. كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده".

وحسمت رغدة جدل لها بنفي ذلك في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، وأكدت أنها شائعات.

كما نفت رغد اعتزالها الفن بنشر صورة لها وهي تجلس على الشاطئ بدون حجاب مع كلبها عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت معها: "من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعتزال للحياة ومُرّها، فلولا المر لما عرفنا طعم الحلو".

يشار إلى أن آخر أعمال رغدة الفنية هو المسلسل التلفزيوني "الضاهر"، الذي تم إنتاجه العام 2019، وهو من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد، ويشارك في بطولته الفنان المصري، محمد فؤاد، ومادلين طبر، وكريم كوجوك.