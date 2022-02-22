ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن زوجها بعد تصريحاته المثيرة حول تقبيلها في الأفلام

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أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، عقب عودتها من موسم الرياض وعرض مسرحيتها "احفاد ريا وسكينة".

كتبت ياسمين عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، اية من المصحف الشريف: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، متابعة: "الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وكان المخرج المصري هادي الباجوري زوج الفنانة ياسمين رئيس قد أثار الجدل بسبب تصريحاته عن علاقته بزوجته وموقفه من المشاهد الجريئة والسينما النظيفة.

وقال الباجوري: "معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، البوس عادي في السينما والناس كانت بتتفرج والعيب في الجمهور، بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي".

وبعد أزمة تصريحات المخرج نشرت الفنانة ياسمين رئيس، تغريدة غامضة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر في أول تعليق لها بعد أزمة تصريحات زوجها هادي الباجوري.

وكتبت ياسمين رئيس قائلة: "تتغير المرأة كثيرا حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجرحها متعمدا، ومهما كان مقدار معزتها لهذا الشخص ستختصر حديثها وعلاقتها معه".