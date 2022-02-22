وفاة باحث سرطان عراقي أثناء محاولة إنقاذ أحد السباحين في أستراليا

المصدر: البيان

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عثرت شرطة كوينزلاند الأسترالية على جثة طبيب عراقي بعد محاولته إنقاذ سباح في مأزق على شاطئ جولد كوست.

وقالت الشرطة السبت الماضي إن الدكتور لقمان جبير يبلغ من العمر 35 عاماً، وهو باحث في مرض السرطان على مستوى عالمي، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وأضافت حاول إنقاذ سباح قبالة شاطئ ميرميد حوالي الساعة السادسة مساءً بمساعدة ثلة من الشبان والصيادين، ونجحوا في ذلك إلا أن جبير لم يعد إلى الشاطئ.

وأطلقت السلطات عملية بحث عبر البر والبحر والجو فور الإبلاغ عن فقدانه من دون أن تعثر على أثر للشاب.

يذكر أن جبير هرب من العراق في 2014 ودخل جامعة جرفيث كباحث في مرض السرطان، وكان محبوباً بين زملائه حيث وصفه زميله نايجل ماكميلان أنه موهوب ورائع.

وقال ماكميلان “أشعر بالحزن على وفاة لقمان لكن عمله الشجاع أمراً متوقعاً من شخص مثله”.

ووصفت شرطة الولاية غرق الدكتور جبير بالمأساة الحقيقية، وعي بصدد إعداد تقرير طبي للطبيب الشرعي.