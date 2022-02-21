راندي زوركبيرغ تغني أديل ترويجاً للعملات المشفرة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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انطلقت راندي زوكربيرغ، في حملة دعائية للعملات المشفرة الموجهة إلى النساء بمحاكاة لأغنية "هلو" لأديل في لفتة تكريمية على "بلوك تشين" للمغنية البريطانية.

وظهرت راندي، الأخت الأكبر لمارك زوكربرغ البالغة من العمر 39 عاماص في الإعلان الدعائي للعملة بكارديغان مزين بالفرو عند الياقة كما الذي ارتدته أديل في فيديو الأغنية وبدت تحرك شفتيها مغنية النسخة التي تدور حول ثيمة العملة المشفرة من الأغنية الشهيرة. وتبدأ الأغنية بمقطع يقول على طريقة غناء أديل :" هل تود تعلم تبادل العملات المشفرة؟".

وقد علقت راندي على المقطع مغردةً: " العملات المشفرة يجب أن تكون أمراً مسلٍّ." كما أنها أرسلت اعتذاراً لأديل على اعتماد أغنيتها في الإعلان. وتعمل راندي حالياً مستشارة علامة تجارية ل "أوكوين" التي وعدت بتخصيص مليون دولار لاستقطاب المزيد من النساء إلى قطاع العملات المشفرة التي غادرت شركة أخيها "فيسبوك" بعد 10 سنوات لقلة عدد النساء في قطاع التكنولوجيا. وتأمل الشركة أن تكون نصف العملات بيد النساء بحلول العام 2025.

تعتبر "أوكوين" أن مهمة الشركة تشجيع النساء على استكشاف "التمويل اللامركزي" لحفظ المال في محفظة وخارج المصرف وبدون رسوم.

وقالت في بيان صحفي: " لطالما كان شغفي لإلهام النساء ودعمهن في مجال التكنولوجيا والاستثمار والقيادة وإني أتطلع لمواصلة العمل بهذا المجال كأحد أعضاء المجلس الاستشاري لعلامة أوكوين." وقامت راندي بكتابة عدد من الكتب الأفضل مبيعاً وكانت نجمة عرض برودواي "روك أوف إيجز". كما أنها أطلت في فيديوهات محاكاة وقدمت نسخةً من أغنية فرقة "بوسي كات دولز" لشركة "أبل".