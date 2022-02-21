تطورات جديدة في قضية طبيب وائل الإبراشي

المصدر: البيان

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أعلن الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء في مصر، أن النيابة أرسلت خطاب استفسار عن بروتوكولات العلاج، وردت النقابة بإرسالها خطابا للجنة المعنية في وزارة الصحة المصرية لمعرفة بروتوكولات العلاج، لافتاً إلى أن الرد لم يأتِ منها حتى الآن.

وقال سالم، خلال اتصال هاتفي أمس مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة «إم بي سي مصر»، إن النقابة أقامت جلسة تحقيق مع الدكتور خالد منتصر والدكتور شريف عباس، موضحاً أنه بعد ذلك تولَّت النيابة العامة التحقيق.

وأضاف أنه لا بد من عدم التداخل مع النيابة في التحقيقات، مشيراً إلى أنهم ينظرون الأمر من الناحية المهنية فقط، والأمر من الناحية المهنية هو شكوى من الدكتور شريف عباس ضد الدكتور خالد منتصر.

وأوضح أن النقابة تعمل بقانون آداب المهنة، أما القانون الجنائي المتهم به الدكتور شريف عباس بأنه اتبع وسيلة علاج أدت إلى وفاة، تبحث به النيابة العامة.

وأكد أن تحريات النقابة لها سرية كاملة ولا يصلح أن تذاع على الهواء، منوهاً بأنه ليس هناك نوع من التكاسل أو التقصير، وأنه عند أخذ قرار نهائي سيتم الإعلان عن العقوبات، وأن تحقيق النقابة ما زال مستمراً.

وتابع: «الحالات التي يتم الشكوى منها يتم التحقيق فيها، الطبيب يتسلم الحكم، والحكم عبارة عن الإدانة أو عدم الإدانة، ثم يتم التحويل إلى المحكمة التأديبية، وهناك عقوبات محددة يقررها القانون».