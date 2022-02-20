فنان مصري يسير عكس الاتجاه .. ويدافع عن إبراهيم عيسى

المصدر: البيان

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دافع الفنان المصري، عباس أبو الحسن، اليوم الأحد، عن الإعلامي إبراهيم عيسى الذي تعرض خلال الـ 48 الساعة الأخيرة لعاصفة من الانتقادات على خلفية تصريحات له أنكر فيها حدثا دينيا شهيرا.

وتساءل أبو الحسن في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "مش فاهم ابراهيم عيسي غلط في ايه؟".

وأضاف: "مقالش غير إن الشيوخ يصدروا للعامة اعتقاداتهم الشخصية ويحجبون كتبا تراثية أخرى لها رأي مخالف وتشكك في قصة المعراج وأنهم يخفون تفصيلات مهمة من تاريخ المسلمين الأوائل والخلفاء والصحابة ودي حقائق مؤكدة هو لا يدعيها. مقالش إن ده رأيه أو دعا إلى الإلحاد".

وضجت مصر خلال اليومين الأخيرين على وقع تصريحات إبراهيم عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، والتي أنكر فيها قصة عروج النبي.

وقال إبراهيم عيسى خلال برنامجه، أمس الأول (الجمعة)، متطرقًا لما قال إنها "قصص وهمية" يسردها المشايخ للجمهور: "لما يجي يقولك الإسراء والمعراج... طيب إية رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك".

ومساء أمس السبت، أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى بعد تصريحاته بشأن واقعة "الإسراء والمعراج".

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان عبر حسابها في موقع فيسبوك، "إنها ستعلن لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات".

واستدعت تصريحات عيسى، ردا من دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، حيث أكدا أن واقعة الإسراء والمعراج حدثت قطعا وهي من الثوابت الدينية عند المسلمين ولا يجوز إنكارها.