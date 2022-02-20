ما سبب القطيعة بين الفنان فاروق فلوكس وابنه النجم الشهير؟

المصدر: البيان

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ظهر الفنان المصري فاروق فلوكس في برنامج تلفزيوني ليكشف تفاصيل حياته مؤخرًا بعد ابتعاده عن الفن لسنوات عدة، ومسهباً في الحوار حول علاقته بابنه الفنان أحمد فلوكس، بلغة منكسرة، حيث كشف أنه لم يتصل به منذ أكثر من شهر ولم يزره في بيته.

وقال فاروق فلوكس إنه عقب زواجه من سيدة أخرى بعد أم نجله احمد، طلب منه ابنه أن يعيش معه في بيته الجديد مع زوجته.

وبالفعل انتقل أحمد إلى العيش مع والده وزوجته، التي وصفها بالتحضر والذوق، لكن احمد قال لها "انا جاي آخد بابا منك" لكنها اعتبرته مثل ابنها وعاملته بشكل جيد وعاش معنا فترة وأحب هذه السيدة، وفقا لصدى البلد.

وقال إن احمد ربما يكون اراد ان يعاقبني بسبب انفصالي عن والدته ويحاول ان يجعلني ادفع ثمن ذلك، لكن هو حر في تفكيره.

وردًا على سؤال حول زيجات أحمد الكثيرة قال إنه شخص هوائي، لكنه طيب جدًا جدًا.

وعن سبب الفجوة بينهما، قال إنه يحاول ان يكلمه وكذلك اخته، لكنه لا يعرف سببا لتلك الفجوة، ولا يتحدث إلينا إلا في ظروف معينة.

وقال إن آخر مرة تكلم معه كان منذ شهر تقريبًا، مضيفًا: أنا مش زعلان منه أنا بزعل علشانه مش علشان نفسي، هو بيتحط في مواقف صعبة وربنا معاه وربنا يحلهاله وبدعيله في صلاة الفجر يوميًا هو واخواته .. وهو انسان طيب.

جاء رد الفنان أحمد فلوكس على والده من خلال نشر مكالمة بينهما عبر حسابه، في إنستغرام، وقال فيها والده: أنا مش كويس ولما بطلع أتكلم في البرامج بقول كلام كتير لأن أنا قلبي طيب والله.

ووجه فلوكس لوالده حديثًا قائلًا: هما مستوعبوش كلامك، عايزين يطلعوني مجنون فتمام، أنا عارف اللعبة اللي دي اللي بيعملوها، وهما مش هيفهموا، لما يكون عندي مشكلة مش هاجي أقولك أنا بمر بظرف كذا، لأن المفروض مقولكش مشاكلي، وهما عرفوا يشحنوك وياخدوا كلام معين منك، بناء على سنك أنك كبرت.

وفي النهاية وجه فاروق فلوكس رسالة اعتذار لنجله قائلًا: أرجوك متزعلش مني، ليرد عليه نجله أحمد: جزمتك فوق راسي، متشيلش جواك، دي لعبة ملكش ذنب فيها، أنت عارف إني بحبك جدًا، ومقصرتش معاك، ولو مجتش البيت عندك لظروف معينة أنت عارفها كويس، وأنا مش هطلع أشرح، وأتكلم في بيتي وحياتي الشخصية.

ويعتبر فاروق فلوكس واحدًا من الوجوه المألوفة والمحبوبة في السينما والدراما المصرية، ويمتلك مسيرة فنية كبيرة وادوارًا مميزة جعلت منه واحدًا من أهم الممثلين المعروفين خلال فترة التسعينات وما بعدها.