آمال ماهر تفاجئ جمهورها بقرار جديد

المصدر: البيان

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فاجأت المطربة المصرية آمال ماهر، اليوم، جمهورها بقرار جديد، معلنةً عودتها إلى مجال الغناء.

وأكدت آمال ترجعها عن قرار الاعتزال الذي اتخذته في يونيو الماضي، قائلةً، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي، وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، أنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي».

كانت آمال ماهر قد أوضحت، في وقت سابق، أن قرار اعتزالها جاء لظروف خارجة عن إرادتها، وذلك بعد إعلانها فسخ خطبتها.

وكتبت حينها، عبر «فيسبوك»: «جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظراً لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تماماً عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنيةً لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء».