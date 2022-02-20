فاروق فلوكس: هذه الفنانة أصابتني بجلطة

المصدر: البيان

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أكد الفنان المصري فاروق فلوكس أن الفنانة المصرية مها أحمد تسببت له بجلطة، كاشفاً عن موقف مسيء صدر منها تجاهه.

وأوضح فلوكس أنه كان يعمل بإحدى المسرحيات، مشيراً إلى أن من طبيعته أثناء عمل «البروفات» أن يضع خطة للشخصية في أي مسرحية.

وقال، خلال لقائه أول من أمس في برنامج «كلام الناس» على شاشة قناة «النهار»: «بدأت أجرب كذا جملة، في مرة قولت جملة هي ردت عليا من فوق واعتبرته إفيه يعني وأنا مش داري، أنا بجرب الشخصية اللي بعملها، فجيت البروفا اللي بعدها مش متذكر أنا قولت إيه ولا الملقن كاتبها، فمقولتهاش».

وأضاف أنه وجدها تتحدث بصوت مرتفع وتوقف «البروفا»، قائلةً: «فيه جملة هنا بتتقال وأنا بردّ عليها، أنا فوجئت، هل ده احترام الأقدمية؟ هل ده احترام للمسرح؟ قولتلها أنا مش فاكر أنا قولت إيه، قالت لي: لا فاكر بدليل إنك مش عايز تقول علشان أنا قولت وراك إفيه، قولتلها: أنا؟ قولتلها: أنا مش عارف الجملة، لكن مش هقول لها عموماً».

وتابع أنه حَزِن حزناً شديداً من جراء ذلك الموقف المهين، الأمر الذي أدى إلى إصابته بنوبة قلبية نُقل على أثرها إلى المستشفى.

وذكر أنه بعدها ذهب إلى مدير الفرقة وأبلغه باعتذاره عن العمل، على الرغم من أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تحدث معه وطلب منه أن يكمل المسرحية.