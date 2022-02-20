بعد عام من رحيله.. والدة المخرج السوري حاتم علي تلحق بنجلها

المصدر: البيان

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توفيت، أمس، غزيل حريري، والدة المخرج السوري الراحل حاتم علي، الذي ودَّع دنيانا في يناير من العام الماضي.

وقال زياد علي، شقيق حاتم، أمس، عبر حسابه في «فيسبوك»: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى لكم جميعاً وفاة الوالدة الحاجة غزيل حريري أم حاتم، الفاتحة إلى روحها الطاهرة».

يُذكر أن حاتم علي بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986.

وبدأ مشواره مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية.

واتجه إلى الإخراج التليفزيوني في منتصف التسعينيات، وقدَّم عدداً كبيراً من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، والمسلسلات الاجتماعية والتاريخية، من أبرزها: «الزير سالم» و«صلاح الدين الأيوبي»، و«صقر قريش».