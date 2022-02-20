فنان مصري يتهم إبراهيم عيسى بشن حرب ممنهجة على الدين

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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اتهم الفنان المصري مصطفى درويش الإعلامي إبراهيم عيسى بشن حرب ممنهجة على الدين، معلناً مقاطعة كل برامجه.

وقال درويش، أمس، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى».

وأعلن النجم الشهير الاعتذار عن فيلم «الملحد» بعدما أنجز تصوير أربعة أيام فيه، موضحاً السبب بأن «مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى».

ووصف ما يقوم به الإعلامي المعروف قائلاً: «واضح أن الحرب دي ممنهجة»، منوهاً بأنه لا يقبل أن يكون أداة في ذلك مهما كان الثمن».

وأعرب عن أسفه الشديد لفريق العمل، مؤكداً عدم الاستمرار في المشاركة ضمن الفيلم.

يُذكر أن إبراهيم عيسى وصف، خلال برنامجه على قناة «القاهرة والناس»، حادثة المعراج بأنها «وهمية»، الأمر الذي واجهه الأزهر الشريف بردّ علمي مفصَّل يدحض الشبهات حول تلك الحادثة الجليلة من السيرة النبوية المطهَّرة.