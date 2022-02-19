مطالب بوقف الإعلامية ياسمين عز بعد تصريحاتها حول واقعة عروس الإسماعيلية

المصدر: البيان

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تعرضت الإعلامية المصرية ياسمين عز لهجوم شديد ونقد لاذع خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت، بعد ردها على منتقدي موقف أطراف الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة «عروس الإسماعيلية».

وفي ظرف ساعات قليلة من انتشار تصريحات «عز» أبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم الشديد من تلك التصريحات، مدشنين هاشتاج «اوقفوا ياسمين عز» عبر موقع تويتر.

وبعد انتشار الفيديو المثير للغضب لعريس الإسماعيلية وهو يضرب عروسه بعنف في الشارع وهي ترتدي ملابس الزفاف، خرجت ياسمين عز بتصريحات صادمة للجمهور حيث تضامنت مع العريس وأشادت برد فعل العروس، كما وجهت نصائح للنساء أعتبرها الجمهور نصائح مستفزة.

وعلقت «عز» على الواقعة من خلال برنامجها المُذاع على قناة «mbc مصر»، أمس الجمعة قائلة: «لو كل واحدة جوزها قالها كلمة أو خطبها خبطة اتطلقت، فستات مصر كلها هتقعد في بيوتها، الراجل طبعه حامي وحمش ومراته دورها إنها تحتويه.. هي احتوت الموقف واحتوت جوزها وراجلها، مش هتبوظ فرحها وقصة حبهم عشان فيديو مدته دقائق، أكيد عنده رصيد عند عروسته خلاها تغفر له».

وأضافت: «ضل راجل ولا ضل حيطة، سعادة المرأة في وجود الرجل، زمان كانوا دايما بيقولوا سي قبل الاسم، معناها سيدي وتاج راسي، جربي قوليله يا سيدي ويا تاج راسي وشوفيه هيشيلك في عينه ازاي، بلاش نسخن الدنيا ونقول للعروسة اعملي، ده الخلق بأخلاق وطالما أنا راضي وهو راضي يبقى ملكوش دعوة، العروسة بنت أصول وبنت عيله والعريس أكيد بيحبها حب كبير جدا».