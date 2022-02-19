نفاد تذاكر حفل فنان العرب في "هلا خورفكان" بأقل من 6 ساعات

المصدر: البيان

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نفدت تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده بموسم "هلا خورفكان" في وقت قياسي، وقد أعلنت إدارة مدرّج خورفكان، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن بيع تذاكر الحفل الختامي بالكامل في أقل من 6 ساعات من لحظة طرحها، ومن المقرر أن يحيي الفنان السهرة في 12 مارس المقبل.

ويطل الفنان السعودي للمرة الأولى في التحفة المعمارية مدرّج خورفكان، في وقت يتطلع الجمهور للقاء رائد من رواد الأغنية الخليجية والعربية، فقد استطاع محمد عبده أن يترك بصمة في الذاكرة الفنية الشعبية في المنطقة بمسيرة حافلة غنية بأيقونات غنائية تركت وقعاً خاصاً عند الملايين من محبيه.

ومن المتوقع أن يعيش الجمهور، وسط طبيعة "عروس الساحل الشرقي" الخلابة، ليلة للفن الراقي والذوق الرفيع والمغنى الجميل والقصيد الشجي في أمسية الطرب الخليجي الأصيل مع باقة من أجمل أعمال محمد عبده الذي أغنى المكتبة الغنائية الخليجية والعربية بروائع على غرار أغنية "أبعاد" و"الأماكن" و"ليلة يا ليلة" و"مذهلة".

ويبدو أن الإقبال الجماهيري على حفل مسك ختام موسم "هلا خورفكان" مع فنان العرب يترجم شغفاً جماهيرياً كبيراً للطرب والأصالة، واشتياقاً عالياً لفطرة محمد عبده الإبداعية على المسرح التي تتسم بالأداء الأخاذ المليء بدفء المشاعر وصدقها، حيث يأخذ الجمهور بصوته إلى عوالم ساحرة تتناغم بين الكلمة الجميلة واللحن الرائع.

ويعزز الإقبال الجماهيري على حفل محمد عبده في موسم "هلا خورفكان"، الحضور الثقافي والفني لإمارة الشارقة باستضافة كوكبة من أبرز الفنانين الخليجيين والعرب والعالميين، الذين يقدمون باقة من أبرز أعمالهم الغنائية، ويؤكد على الاختيارات الموفقة لإدارة مدّرج خورفكان من أجل الارتقاء بالذائقة الفنية والتشجيع على السياحة الثقافية.