بسبب ضائقة مادية.. إعلامي مصري شهير يطرح طقم "شوك وملاعق" للبيع

المصدر: البيان

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أعلن الإعلامي المصري توفيق عكاشة، نيته بيع أحد أطقم تناول الطعام القيّمة لديه، وذلك بغرض الحصول على المال بالتزامن مع ما يمر به من ضائقة مالية.

ونشر عكاشة مدونه على فيسبوك، جاء فيها: "للبيع طقم معلقة وشوكة وسكينة كامل ألباكا ألماني استنلس ستيل طلاء فضة كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائي، السعر 20 ألف جنيه للجدية فقط على الخاص ونقبل التفاوض".

رد عكاشة على تعليقات المتابعين، قائلا: "عرض البيع بدون هزار، وفيه زميلة طلبت شرائه بالفعل وأنا صرفت من أجل مصر من 2011 إلى 2013 أكثر من 36 مليون جنيه من حر مالي ثم تم وضع مالي بعد ذلك تحت التحفظ ودي قصة أنا لا أرغب في الحديث فيها".

وأضاف عكاشة: "الآن قاعد في البيت بلا عمل وعارض كمان فرسة عربية للبيع والعملية نايمة خالص وبنصف سعرها وأزيدك من الشعر بيت والدتي عارضة أرض مساحتها 5 أفدنة للبيع منذ 7 أشهر ولم يأت مشتري الناس تيجي تتفرج وتمشي، وسعرهم أقل من أي سعر في المنطقة، وكمان مزروعين مانجو أكمل حضرتك أن أمي باعت دهب من دهبها علشان تستطيع العيش".