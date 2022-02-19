أصالة نصري في القرية العالمية 25 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت القرية العالمية، بالتعاون مع روتانا، عن استضافتها النجمة العربية البارزة أصالة نصري لإحياء حفل استثنائي على المسرح الرئيسي يوم الجمعة 25 فبراير الجاري ابتداءً من الساعة 9 مساءً.

وتعتبر الفنانة السورية أصالة نصري، من ألمع وأشهر نجوم العالم العربي بفضل أدائها الغنائي المميز وصوتها الاستثنائي، فقد بدأت مسيرتها الفنية عام 1991 بعد إطلاق ألبوم لو تعرفوه. وشهدت منذ ذلك الحين شعبية متميزة، حيث فازت بالعديد من الجوائز بما في ذلك «جائزة أفضل مغنية عربية» عن ألبومها الأخير «مهتمة بالتفاصيل». كما قامت مؤخراً بتقديم برنامج «صولا» التلفزيوني الموسيقي، الذي يتم عرضه على قناة تلفزيون دبي وقناة الحياة.

وستطرب أصالة نصري الحاضرين مع باقة من أجمل أغانيها التي تنال إعجاب الملايين في الوطن العربي مثل «بنت أكابر»، و«شامخ»، و«أكتر»، في وقت تواصل فيه القرية العالمية توفير مجموعة رائعة من العروض الترفيهية الحيّة، عبر استضافة أهم النجوم العالميين، لإحياء حفلات موسيقية لا مثيل لها على مسرحها الرئيسي.

سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بالحفل الموسيقي مجاناً عند دخولهم إلى القرية العالمية. حيث تتوفر تذاكر الدخول عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية بسعر 15 درهماً إماراتياً، كما يمكن الحصول عليها من شبابيك التذاكر المتواجدة بالقرب من بوابات الدخول بسعر 20 درهماً إماراتياً للتذكرة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم منسق الموسيقى خالد غنايم، من إذاعة العربية 99FM من شبكة الإذاعة العربية، بتوزيع جوائز رائعة على الحضور مباشرة.

حيث سيتمكن ضيفان محظوظان من الفوز بفرصة للقاء النجمة أصالة نصري خلف الكواليس بعد انتهاء الحفل، بينما سيتمكن ضيفان آخران من الفوز بملصق يتضمن توقيعها. وسيتم اختيار الرابحين بشكل عشوائي من قبل منسقي الموسيقى في شبكة الإذاعة العربية ARN.