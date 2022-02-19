«هلا خورفكان» يستضيف فنان العرب مارس المقبل

المصدر: خورفكان - البيان

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للمرة الأولى في التحفة المعمارية مدرّج خورفكان، يطل فنان العرب محمد عبده على جمهور موسم «هلا خورفكان» في ليلة للطرب الخليجي الأصيل، يقدم فيها الفنان باقة من أجمل أغانيه المواكبة للجيلين القديم والحديث.

وذلك يوم السبت 12 مارس المقبل. وعبر موقع platinumlist.net، يمكن لمحبي النجم السعودي الكبير شراء التذاكر، حيث تتوفر بفئات وأسعار مختلفة، وتندرج استضافة محمد عبده لـ «موسم هلا خورفكان» ضمن نهج إدارة المدرّج بأن يكون وجهة عالمية في خريطة الفنون الكلاسيكية والمعاصرة.

ويبدو أن سهرة محمد عبده ستكون ليلة استثنائية ومميزة في مدرّج خورفكان، يعيش فيها الحضور، وسط طبيعة خورفكان الخلابة، سحر عوالم الكلمة المعبرة والمشاعر النبيلة على وقع النغمات الموسيقية الخليجية، والتي منح عبرها الفنان السعودي المكتبة الغنائية العربية أيقونات فنية شهيرة على غرار أغنية «الأماكن» و«ليلة يا ليلة».

ألحان مميزة

منذ عقود، صنع محمد عبده مسيرة فنية حافلة بالإبداعات مستندة إلى صوته الشجي وألحانه المميزة، وساهم في نشر الأغنية السعودية والخليجية في جميع أنحاء العالم العربي.

وغنى محمد عبده من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «يا مرحبا يا معنى» و«رمية الهديف» وغيرها. وتعامل في مسيرته الفنية منذ ستينيات القرن الماضي مع كوكبة من أشهر شعراء العرب، ومنهم الأمير عبد الله الفيصل الذي تعاون معه في رائعة من ألحانه «هلا يابو شعر ثاير».

وأخذت رائعة «أبعاد» محمد عبده إلى العالمية في سبعينيات القرن الماضي، إذ إن تعاونه مع الشاعر فائق عبد الجليل والملحن الكبير يوسف المهنا أنتج عملاً فنياً ترجمه مطرب هندي وغناه بذات اللحن.