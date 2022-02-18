المطربة المصرية حنان تكشف سبب نزعها الحجاب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت المطربة المصرية المعتزلة حنان، سبب خلعها الحجاب بعد ارتدائه لفترة 5 سنوات، موضحة أنه كان طلب زوجها الألماني الجنسية، قائلة: «لا ألومه لأنه ليس صاحب القرار، وجاء القرار مني أنا».

وأضافت حنان خلال برنامج الستات على قناة النهار، خرجت قبل كدا في برنامج وقولت الكلام الذي أعبر به عن نفسي، والظاهر كان غلط، لكن أنا قولت الأشياء التي حدثت معي بالحقيقة، ولكن يوجد عدد كبير من الأشخاص تضايقت مني، وعارفة أن الحجاب أكيد فرض وشي جميل جدا".

وأشارت إلى أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص ليست قادرة على ارتدائه، وليس أنا فقط، وأتمني أن ارتديه مرة أخرى".

وأوضحت: «من أسباب اعتزالي الفن هو اني ارتديت الحجاب لفترة 5 سنوات، ولم احتمل ارتداءه رغم رغبتي في عدم عودتي للفن مرة أخرى».

واختتمت: «الأمر الذي أعطاني القوة في خلع الحجاب، وهو قرار غير صحيح، كان زوجي الألماني، والذي طلب مني عدم ارتداء الحجاب، ولا ألومه لأنه ليس صاحب القرار، وجاء القرار مني أنا، يعني، وحاليا أنا صايمة النهارده، وبصوم كل يوم اثنين وخميس».