تدافع جماهيري يتسبب في إيقاف تصوير فيلم «عمهم»

المصدر: دبي ـ البيان

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تسبب تدافع جماهيري لالتقاط صور تذكارية مع النجم محمد إمام، في موقع تصوير الفيلم السينمائي «عمهم» بـ«شبرامنت»، في إيقاف التصوير ونقله إلى موقع آخر.

وأجبر الجمهور محمد إمام على أن ينقل موقع تصوير الفيلم إلى مكان آخر، بعدما بدأ الجمهور يزداد عليه في موقع التصوير، وتدخل حارس الفنان الشخصي لإنقاذه، من وسط جمهوره بعدما كاد يتعرض للسقوط.

وشارك محمد إمام مقطع فيديو عبر حسابه في «إنستغرام»، وثق من خلاله لحظات تدافع الجمهور نحوه، حتى أنه كاد يسقط أرضاً بعد تسابق الجميع إليه لسرعة التصوير معه.

وترك محمد إمام تعليقاً على الفيديو ليصف سعادته مما حدث من الجمهور، وأنه يكن لهم التقدير والاحترام، حيث تنوع الجمهور بين الأطفال والشباب، ووصفهم بأنهم أحباؤه، فكتب قائلاً: «حبايبي اللي خلوني معرفتش أصور (عمهم)».

جدير بالذكر أن فيلم «عمهم» من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من سيد رجب، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي، وآيتن عامر.