فنانة مغربية تفجّر مفاجأة عن علاقة تامر حسني بزوجته

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فجَّرت الفنانة المغربية جليلة مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص علاقة المطرب المصري تامر حسني بزوجته بسمة بوسيل.

وأكدت جليلة، في بث مباشر عبر «إنستغرام»، أن علاقة الثنائي متوقفة منذ سنة ونصف السنة وأكثر، مشيرةً إلى أنهما يعيشان حياة المنفصلين.

ولم تتمالك الفنانة المغربية دموعها عندما رفضت الحديث عن موضوع خطبتها وتامر حسني، وقالت إنها لن تتحدث حتى يتكلم الطرف الثاني.

وأوضح حمودي حسين، صديق جليلة المقرَّب الذي ظهر في البث المباشر، أن ظهوره جاء لإنصاف صديقته التي تعرَّضت للظلم من الجمهور، مشيراً إلى اتهامها بخطف تامر من زوجته.

وذكر حمودي أن تامر حاول مراراً العودة إلى جليلة، واصفاً علاقته ببسمة بـأنها «مسرحية».

ولفت إلى أن تامر وبسمة يحاولان إظهار أن علاقتهما طبيعية.

كان الحديث عن نشوب خلافات بين تامر وبسمة قد أثير إعلامياً منذ فترة، لكنه عاد مرة أخرى في ساحات التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات الفنانة جليلة المغربية التي وضعت الخلافات في الواجهة.