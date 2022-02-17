أساءت للفنان أحمد بدير.. القضاء الكويتي يغرّم مي العيدان 500 دينار

المصدر: البيان

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وقَّع القضاء الكويتي غرامة مالية بلغت 500 دينار على الإعلامية مي العيدان بسبب إساءتها للفنان المصري أحمد بدير.

وأصدرت محكمة الجنح المستأنفة في الكويت قرارها بإلغاء حكماً سابقاً ببراءة مي في القضية.

وأعرب الفنان أحمد بدير، اليوم، عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك»، عن شكره للقضاء الكويتي، قائلاً: «شكراً للقضاء الكويتي الشامخ، شكراً للأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي من مصر، وشكراً للأستاذ حسين العصفور المحامي من الكويت».

كان القضاء الكويتي قد حكم، في وقت سابق، ببراءة الإعلامية الكويتية مي العيدان من تهمة التنمر والسب والقذف تجاه الفنان المصري أحمد بدير.

وبدأت القصة بنشر الإعلامية صورة الفنان وابنته سارة، معلِّقةً بألفاظ خارجة عن حدود الأدب، بعدها أعلن أشرف عبد العزيز، محامي الفنان، أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية ضد الإعلامية.