فنانة عربية: 2000 رجل جاؤوا لطلب يدي

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون خلال لقائها مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي ا أنها كانت تفتخر بشكلها الذي شاركت فيه في برنامج سوبر ستار العرب، لافتةً إلى أن هدفها الرئيسي حينها، كان إيصال صوتها للناس وأن أكبر دليل على تحقيقها هذا الهدف هو فوزها باللقب.

وأضافت أن مشاركتها في البرنامج غيّرت حياتها بشكلٍ كبير؛ إذ شاركت في البرنامج بعد خروجها من الجامعة مباشرة، وتحولت إلى نجمة فجأة، إذ أصبح لديها شركة إنتاج وسفر وتصوير وحفلات، وهي بعمر الـ 18 عامًا.

وعن سر نقصان وزنها بعد البرنامج، كشفت ديانا أنها أجرت عمليةً جراحية في مصر، إذ قالت: عملية إنقاص الوزن أجريت لي في مصر عام 2005، وأنا لجأت للعملية من أجل نفسي وكنت سعيدة، وفقا لموقع فوشيا.

وحول كواليس زواجها من الإعلامي الأردني معاذ العمري، كشفت ديانا بأن يوم خطبتها أو "الجاهة" كما هو معروف في الأردن، حضر نحو ألفي رجل لطلب يدها.

وأضافت ديانا بهذا الخصوص: "في الأردن بنسمي الخطوبة الجاهة، وهي ذهاب الرجل مع عشيرته وكبار العائلة لطلب يد البنت، وكلما زاد العدد عكس ذلك قيمتها"، مشيرةً إلى أن تلك المناسبة تحولت إلى "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى شهرين.

وقالت ديانا: أنا عندي 38 سنة، اتخطبت واتجوزت خلال سنة كورونا، ومفيش حفلات أو تجمعات بحسب قرارات الحكومة الأردنية، وفجأة خلال التقاط صور الزفاف دون وجود أي معازيم، اقتحمت الشرطة الحفل، رغم أنه مكانش حد موجود من أهالينا.

وتحدثت ديانا عن مهرها، لافتةً إلى أن المقدم كان ”دينارا واحدا“ فقط، مضيفةً: في عاداتنا الأردنية المهر الكبير يقلل من قيمة البنت، والمقدم يكون دينارا واحدا أكثر من الدولار الواحد بقليل، وهذا من قيمة البنت لأنها تخرج من بيت أهلها لبيت زوجها الذي سيكرمها“.

وأشارت إلى أن اللغط حصل حول المؤخر، والذي يكون بطبيعة الحال مبلغا أكبر وتحصل عليه المرأة حال طلاقها، وأنها لا تعرف لماذا فكر الناس في الطلاق.

وتابعت: في رأيي المؤخر لو كان مليون دينار فستتنازل عنه المرأة إذا وصلت لمرحلة رغبتها في الطلاق.