الفنانة ديانا كرزون تكشف لأول مرة تفاصيل القبض على زوجها ليلة زفافهما

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة ديانا كرزون تفاصيل القبض على زوجها ليلة حفل زفافهما.

وحلت اليوم، ديانا كرزون ضيفة على برنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع على فضائية "cbc".

وقالت خلال الحلقة: "أقمنا حفل الزفاف دون معازيم وفقا للإجراءات الصحية التي أقرتها الحكومة الأردنية لمواجهة الوباء".

وأضافت: "أقمنا الفرح كأنه جلسة تصوير وفي الساعة الثامنة مساء توجهنا إلى منزلنا، وبعد دخول المنزل تفاجأت بالشرطة تقتحم علينا المنزل، وكبست علينا، وتم وقف الموسيقى واستدعوا زوجي".

وأوضحت: "الشرطة استدعت والد زوجي فقلت لهم إنه متوفى، وحفل الزفاف لا يوجد فيه أحد سوى أنا وزوجي فقط، عملنا الفرح دون معازيم، وتم التحقيق مع زوجي لمدة 3 ساعات، في قسم الشرطة وبعد ذلك طلبوا منه التوجه للمنزل، ولما عاد استكملنا تصوير مشهد الرقصة".

يذكر أن ديانا كرزون تزوجت معاذ العمري في شهر سبتمبر قبل الماضي، واحتفل الثنائي بزفافهما وسط أجواء بسيطة وبحضور محدود للغاية بسبب جائحة فيروس كورونا.