إبراهيم عيسى يستفز مشاعر أهالي صعيد مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى مشاعر أهالي صعيد مصر بتصريح مستفز.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإعلامي يتحدث فيه عن ارتداء نساء الصعيد لباس البحر (المايوه) في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

وقال عيسى: «لو أنت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من سنة 70 لحد 75، أنا أؤكد لك أن في صورة لجدتك بمايوه، وصورة لوالدتك بالمايوه، إذا كنت فين بقى في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم».

وأضاف: «أحب أقول لك أنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك».

وتسببت التصريحات في هجوم شديد على إبراهيم عيسى، تؤكد مكانة نساء الصعيد، وترفض التحدث عنهم بتلك الطريقة.