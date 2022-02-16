القضاء المصري يؤيد حبس توفيق عكاشة

المصدر: البيان

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أيَّد القضاء المصري، اليوم، حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه لمصلحة طليقته رضا الكرداوي.

وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكماً غيابياً بمعاقبة عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى «الدفع لا الحبس»، حسبما أفاد موقع «صدى البلد».

وألقي القبض على عكاشة في وقت سابق بمطار القاهرة، وأحيل إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وأخلت جهات التحقيق سبيل الإعلامي توفيق عكاشة، في وقت سابق، من نيابة مدينة نصر بعد تقديم دفاعه معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وقالت رضا الكرداوي، طليقة توفيق عكاشة، إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد توفيق عكاشة، لأنها حصلت على أحكام نهائية ضده، وأنها فوجئت بنبأ إخلاء سبيله، مؤكدةً أنه لم يسدد النفقات.