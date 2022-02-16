بسبب «البحث عن علا».. هند صبري تعتذر لبناتها

المصدر: البيان

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أكدت الفنانة التونسية هند صبري أنها اعتذرت لبناتها بسبب مسلسلها الأخير «البحث عن علا».

وأوضحت هند، خلال لقائها في برنامج «sAbtalk» عبر «يوتيوب»، أنها شعرت بالذنب تجاه بناتها بسبب انشغالها عنهن طيلة التصوير.

ووصفت العمل الفني بأنه كان بمثابة تحدٍّ لها بسبب عملها مع المنصة لأول مرة كمنتجة وليس ممثلة فقط، لذلك استغرق الأمر منها كثيراً.

وتحدثت هند صبري عن طفولتها في تونس وعلاقتها بوالديها، قائلةً إنها كانت تعاني عادات سلبية في طفولتها، مثل حديث والدتها بطريقة سلبية معها، ولكنها تفهمت الأمر بعدما كبرت.

واعتبرت أن تلك العادة بسبب عدم وجود فرصة لجيل والديها بتحليل تصرفاتهم وعاداتهم، لذلك هي تشفق عليهما.

وذكرت انها عالجت هذا الأمر مع والدتها، وأصبحت تعبر لها عمَّا يسبب لها ضيق بدون خوف.