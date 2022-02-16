ظهرت به قبل 18 عاماً .. فستان ليلى علوي يثير الجدل في مصر

المصدر: البيان

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تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعادت مشهداً من فيلم حب البنات، داخل المطبخ عند تقديمها حلقة عن عيد الحب، وهي ترتدي نفس الفستان الذي ظهرت به قبل 18 عاما.

وقامت بنشر الفيديو عبر حسابيها في تيك توك وإنستغرام، ويعتبر هذا المشهد من أكثر المشاهد التي أحدثت ضجة في هذ الفيلم، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسنين في الكثير من "الكوميكس"، وفقا لموقع مصراوي.

وقالت: "مش شرط يكون اللي بنحبهم دول هما بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأم، الأب، الأخت، الصديق، الجار، المهم إننا نستمتع بممارسة فعل الحب".

وكانت التعليقات كالآتي:" بس هي دلوقتي أصغر مما كانت بـ18 سنة"، "هو الفستان مادقش عليكي"،"ممكن سديك أو سديكة"، "إيه الجمال دا"،"لسه قمر زي مانتي"، "بقت احلى واحلى طول عمرها سكر"،"هابي فالانتاينز داي ياسديكة"، "ولا كأنها كبرت".

وظهرت الفنانة ليلى علوي مرتدية نفس الفستان باللون الأسود، مصنوع من قماش الشبك الشفاف، مطبوع عليه قلب كبير باللون الأحمر.

واعتمدت على مكياج قوي، ولكن مع اختلاف لون الروج هذه المرة، فكان باللون الأحمر تعبيراً عن عيد الحب، واختارت أن يكون شعرها منسدلا على جانبي كتفيها.