العازف إريك كلابتون يحيي حفلاً في مسرح الدانة بالبحرين

المصدر: المنامة ـ البيان

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أعلن مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين الشقيقة، عن إحياء حفل غنائي للعازف الشهير اريك كلابتون، وذلك في 19 مارس القادم، بعد أن تم الإعلان عن عودة موسم الحفلات من جديد لعام 2022.

عازف ماهر

انضم موسيقي الروك البريطاني لفرقته الأولى في عام 1963، حيث نال شهرته كعازف ماهر قبل إصدار ألبومه الأول في عام 1970. بدأ كلابتون بالتجول من السبعينات وحاز على أول جائزة جرامي له في عام 1972. واصلت جولة الفنان حتى الثمانينات، حيث ازدادت شعبيته في عالم الموسيقى. أصدر إريك كلابتون ألبومه الأخير في نوفمبر 2021، والجدير بالذكر أنه يعتبر الفنان أحد أكثر عازفي الجيتار أهمية، وصنفته مجلة «رولينج ستون» في المرتبة الرابعة في قائمة «أعظم 100 عازف غيتار في التاريخ».

أعرب شين تشالمرز، الرئيس التنفيذي لمسرح الدانة، عن سعادته للإعلان عن حفل إريك كلابتون مع عودة الحفلات الموسيقية في عام 2022. والجدير بالذكر بأن مسرح الدانة يسعى لتقديم تنوع واسع في حفلاته ليناسب جميع الأذواق المختلفة.

وتأتي الحفلات القادمة بعد نجاحات سنة 2021، والتي جمعت أكثر من 25.000 من الحضور. الجدير بالذكر أن مسرح الدانة يوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية.