حسين الجسمي: «كل شيء يذكرني بك» رسالة محبة وأخوة من الإمارات إلى تركيا

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد الفنان الإماراتي حسين الجسمي أن أغنية «كل شيء يذكرني بك»، التي قدمها مؤخراً، والمصورة بطريقة فيديو كليب باللغة التركية، تجسد بمعانيها رسالةَ محبة وأخوة بين شعبي الإمارات وتركيا.

وتأتي الأغنية تكريماً واحتفاء بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتماشياً مع نهج الإمارات الواضح في تحقيق خير الأوطان والشعوب وتعزيز مفاهيم التسامح والأخوة الإنسانية والسلام في المنطقة والعالم، نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ونمواً.

رسالة محبة

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بأن يكون حاملاً رسالة المحبة بين الشعبين بصوته، قائلاً: «الفن رسالة محبة، وسلام وأخوة، وأغنية (كل شيء يذكرني بك) هدية أعتز بتقديمها بصوتي ممثلاً الإمارات وشعبها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة زيارته إلى أرض الإمارات، وخاصة أنها تحمل مكانة في قلب الرئيس التركي، الذي كان قد ظهر في عدد من الفيديوهات وهو يرددها في المناسبات والحفلات».

تأثر وإعجاب

وأشار الجسمي إلى تأثره بكلمات أغنية «كل شيء يذكرني بك» ولحنها، مبدياً إعجابه بها، إذ تحمل في كلماتها الكثير من مفاهيم الحب والوفاء والإخلاص.

وأكد الفنان الإماراتي أهمية الفن في إيصال الرسائل السامية وتعزيز قيم الإنسانية والتعاون والسلام والأخوة، قائلاً: منذ 50 عاماً، نجح آباؤنا المؤسسون في غرس هذه القيم الراقية في نفوسنا، في حين عملت القيادة الحكيمة على استكمال الرسالة وتعزيز دعائمها من خلال اتباع نهج واضح في احتضان ورعاية السلام والأمن والأمان في المنطقة والعالم.

وتعد أغنية «كل شيء يذكرني بك» إحدى الأغنيات الشعبية التركية الشهيرة، وعرضها الجسمي عبر قناته الرسمية بيوتوب، وهي من كلمات الشاعر التركي أشكين تونا، وألحان الموسيقار التركي الشهير سلجوق تيكاي، وغنتها الفنانة معزز أباجي المرة الأولى في عام 1992، ولاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور التركي، وتستمر حتى اليوم بتحقيق النجاحات المتتالية وأعاد غناءها عشرات الفنانين الأتراك.