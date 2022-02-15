كيف ردت إلهام شاهين على هجوم أحمد فلوكس؟

المصدر: البيان

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ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على هجوم الفنان أحمد فلوكس عليها، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن القبلات في الأفلام التي انتقدت خلالها من يرى أنها شيء منافٍ للأخلاق.

وقالت شاهين، في تصريح مقتضب لصحيفة المصري اليوم: «أنا أكبر من إني أرد على هذه الأمور التافهة».

كان الفنان أحمد فلوكس قد شن هجوما على الفنانة إلهام شاهين، ونشر صورة لها، وعلق على الصورة في حسابه في «فيسبوك»، قائلًا: «بعيدًا عن معزتك ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بتعتبر حاليا منافيه للآداب، أومال إمتى يا فندم نعتبر الشيء منافيا للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقى سفالة.. الشاشة دي بتربي أجيال وبتشكل وجدانا، مش بتربي وحوش وبتعمل أوضاع، سامحيني أنا بحبك بس مابقتش قادر أستحمل، يا جماعة الشيطان نفسه مش مصدق اللي إحنا كبشر بنعمله وبيستغفر ربنا، الأفلام بقت مرجعية والنوافل بقت مهرجانات والزكاة بقت نقطة والحج بقي تشكيل.. آسف جدا. ومش عاوز أسمع كلمة حرية الفن».