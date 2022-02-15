الفنان أحمد فلوكس مهاجماً إلهام شاهين: الشيطان نفسه مش مصدق اللي إحنا بنعمله

المصدر: البيان

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فتح الفنان المصري أحمد فلوكس، النار على الفنانة إلهام شاهين، وهاجمها بضراوة بعد تصريحها عن القبلات في الأفلام، التي انتقدت خلاله من يرى أنها شيء منافٍ للأخلاق، قائلة: «المجتمع كان زمان مختلف ويتقبل القبلات في الأفلام، والمجتمع أصبح غريبًا على حد تعبيرها».

ورد على شاهين قائلا: «بعيدًا عن معزتك ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده، البوسة بتعتبر حاليا منافيه للآداب، أومال إمتى يا فندم نعتبر الشيء منافيا للآداب، لما نلاقي العيل نازل وبشهاداته كمان هنا يبقى سفالة.. الشاشة دي بتربي أجيال وبتشكل وجدانا، مش بتربي وحوش وبتعمل أوضاع، سامحيني أنا بحبك بس مابقتش قادر أستحمل، يا جماعة الشيطان نفسه مش مصدق اللي إحنا كبشر بنعمله وبيستغفر ربنا، الأفلام بقت مرجعية والنوافل بقت مهرجانات والزكاة بقت نقطة والحج بقي تشكيل.. آسف جدا. ومش عاوز أسمع كلمة حرية الفن».