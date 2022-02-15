الموت يفجع الفنان السعودي عبدالله السدحان

المصدر: البيان

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نعى الفنان السعودي عبدالله السدحان، عمّه ناصر بن عبدالله السدحان، بعد صراع مع المرض.

ونشر السدحان تغريدة على حسابه في "تويتر" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على قضائه وقدره، توفي العم والشيخ ناصر بن عبدالله السدحان، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه وجعل ما أصابه رفعةً لدرجاته".

وأضاف: "عزاؤنا موصول لأبناء الفقيد الدكتور عبدالله والدكتور عبدالعزيز والأستاذ إبراهيم ولبنات الفقيد ولجميع أبناء العمومة".

وتفاعل فنانون وكتاب ومشاهير مع تغريدة السدحان، معبرين عن أسفهم لوفاة عمّه، وداعين له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.