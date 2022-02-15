محمد رمضان أول فنان عربي يحقق 5 مليارات مشاهدة على "تيك توك"

المصدر: وكالات

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احتفل الفنان محمد رمضان بتصدر "هاشتاغ" يحمل اسمه عبر تطبيق "تيك توك"، كأول فنان عربي مصري يحقق عدد مشاهدات تصل لـ5 مليارات،هنأ محمد رمضان بهذا الانجاز مصر وجمهوره، باعتباره أصبح أعلى فنان عربي على تطبيق "تيك توك".

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه في "انستغرام"، أعلن من خلاله وصول عدد مشاهداته على "تيك توك" إلى أكثر من 5 مليارات مشاهدة.

وقال رمضان في الفيديو الذي نشره قبل ساعة معبرًا عن سعادته: مبروك لبلدي أولًا، ثم مبروك لجمهوري الغالي تخطي هاشتاج محمد رمضان على «تيك توك» 5 مليار مشاهدة وبكده أصبح أعلى اسم فنان عربي على «تيك توك» لفنان مصري.

وحققت أغنية محمد رمضان "باي باي ثانوية"، نجاحاً كبيراً حيث تجاوزت الـ3 ملايين مشاهدة بعد طرحها على "يوتيوب".

ويستعد محمد رمضان لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل «المشوار»، الذي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، وتشاركه البطولة النسائية دينا الشربيني،ويضم عديا من الفنانين منهم بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد مجدي، وأحمد وفيق، وغيرهم.

