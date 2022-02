جينيفر لوبيز تكشف عن هدية بن أفليك "الشاعرية" في يوم الحب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بادر الممثل الأميركي بن أفليك بتقديم هدية استثنائية تحمل معنىً شاعري ومعنوي للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمناسبة يوم الحب "الفالنتاين"، حيث فاجأها بتصميم "فيديو" يوثق أجمل اللحظات سويا.

وتلقت النجمة جينيفر لوبيز مفاجأة جميلة من بن أفليك، حيث كشفت في مقابلة أن الفيديو "شخصي" للغاية وجاء بإلهام من أغنيتها "On My Way" من فيلمها الجديد "تزوجني"، "Marry Me".

تبلغ مدة الفيديو حوالي 4 دقائق، حيث يُظهر لقطات مختلفة لأفليك ولوبيز تعود لبداية علاقتهما الغرامية، أي بين عامي 2002 و2004.

كما أخبرت النجمة متابعيها أن الفيديو "خاص وشخصي للغاية"، وعبرت لوبيز عن سعادتها بالفيديو واستعادة الذكريات والتفاصيل الموجودة فيه، وعلقت قائلة: "مشاهدة الفيديو جعلتني أفكر في رحلة الحب الحقيقي والمفاجآت التي تأتي معه، وأنه عندما يأتي إليك، يبقى معك للأبد. هذا الفيديو حقًا أذاب قلبي. في العادة لا أشارك العامة بأشياء كهذه"، نقلاً عن موقع "بينك فيلا".

جنيفر لوبيز تعود لبين أفليك بعد 17 عاماً:

صحيح أن جنيفر لوبيز، تزوجت ثلاث مرات، لكن يبقى بن أفليك، هو بمثابة قصة الحب العميقة، في حياة جينيفر لوبيز، وتُعتبر قصة حبهما من أشهر ثنائيات هوليوود، وأعلنا خطوبتهما في 2002، ووصلت تكلفة خاتم الخطوبة إلى 1.2مليون دولار، ولكن انفصل الثنائي في 2004.

تزوجت جنيفر لوبيز في المرة الأولى من أوجاني نوا، عام 1997م، ثم من كريس جاد، عام 2001م، وأخيراً تزوجت من مارك أنطوني عام 2004م بعد قصة حب وأنجبت منه توأمان هما "ماكس، إيما" وانتهى بالانفصال عام 2011.