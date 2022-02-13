غورو راندهاوا يطرب زوار القرية العالمية بأجمل أغاني البوب

المصدر: دبي ـ البيان

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أشعل نجم الغناء البنجابي الشهير غورا راندهاوا حماسة الضيوف الذين احتشدوا لحضور الحفل المميز الذي أقيم أول من أمس، على المسرح الرئيسي في القرية العالمية.

طيف كبير

واستمتع طيف كبير من الضيوف بالأداء المثير لمجموعة من الأغاني المتميزة للنجم مثل: «لاهور»، و«هاي رايتد غابرو»، و«دانس ميري راني»، بالإضافة إلى العديد من الأنغام الآسرة، ومجموعة من أغاني بوليوود المفضلة مثل: «سوت سوت».

وتحتفي القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى والأبرز للثقافة والتسويق والترفيه في المنطقة، بالبلدان والثقافات من خلال تقديم الحفلات الموسيقية والعروض الحيّة من مختلف أنحاء العالم.