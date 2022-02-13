نجوم الفن يحتفون بعيد ميلاد أحلام

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفى نجوم الفن في الوطن العربي، اليوم، بعيد ميلاد الفنانة الإماراتية أحلام، الذي يصادف 13 فبراير من كل عام، بعد أن كتبت عبر حسابها على «تويتر» ما معناه «عيد ميلاد سعيد لي»، لتنهال بعدها تغريدات المعايدة الخاصة من كوكبة من نجوم العالم العربي.

وفي هذا السياق، نشر الشاعر والملحن عبدالرحمن العثمان صورة تجمعه بأحلام عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، وكتب مهنئاً: «أنت غـير كل حاجة فيك غير تجمعي طـيبة ومهـابـة وصوت هالكون احتفى بـه».

تألق ونجاح

بدورها، هنأت نوال الكويتية أحلام عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، وكتبت مغردة: «كل عام وأنت بخير وتألق ونجاح وعسى الله يرزقك الصحة وراحة البال ويبارك لك بعيالك أختي الغالية».

من جهتها، حرصت نجوى كرم على تقديم التهنئة لأحلام بعيد ميلادها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» معلقة: «كل سنة وأنت بألف خير يا أحلى أحلام بالدّنيا. إن شاء الله يظل النجاح حليفك والحُبّ بحياتك ينعاد عليك أم فاهد».

نجاح وسعادة

وكتبت نادين نسيب نجيم معايدة الفنانة أحلام عبر حسابها على «تويتر»: «حبيبة قلبي كل سنة وأنتِ بألف خير وصحة وسلامة، يا رب سنينك كلها نجاح وسعادة أنتِ نجمة يُفتخر فيها أتمنى لك كل خير بحبك كتير».

كما قدم عدد آخر من النجوم التهاني والمعايدات لأحلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلادها ومنهم: ماريتا الحلاني، وعبدالعزيز لويس، وداليا مبارك، وماغي بوغصن، ومهيرة عبدالعزيز، ومحمود الخيامي، ونيشان، وغيرهم.