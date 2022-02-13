يعاني من مرض نادر ..آخر تطورات الحالية الصحية لحمو بيكا

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مدير أعمال مؤدي المهرجانات حمو بيكا، آخر تطورات الحالة الصحية لبيكا، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة في الأيام القليلة الماضية، مشيرًا أنه يعاني من مرض نادر وهو الكرونز، هذا بجانب الأزمات النفسية التي يعاني منهات حاليًا بسبب أزمته مع النقابة، مؤكدًا أنه غادر المستشفى ولكنه مازال يعاني من المرض.

وكشف محمد حلمي مدير أعمال بيكا، عن آخر تطورات حالته الصحية، حيث قال: هو لسه تعبان لأن ما يعاني منه هو تعب نفسي، هذا بجانب مرض الكرونز النادر الذي يعاني منه بالمعدة، وهو حاليًا في البيت لكن لسه تعبان، وفقا لموقع القاهرة 24.



وكان حمو بيكا تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة mbc مصر، حيث أعرب عن استيائه وغضبه الشديد من أزمته الأخيرة مع النقابة، بعد قرار إيقافه ومنعه عن الغناء، حيث قال باكيًا: مستعد اعتزل دلوقتي ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني.

مرض حمو بيكا

وتابع حمو بيكا: " مينفعش حد يدخل النقابة إلا لما يكون مقدم ورق، وأنا ورقي جاهز في النقابة، وأنا مش داخل بصوتي أنا داخل بجمهوري لأني مؤدي، مش لازم يكون صوتي كروان، وممكن النقابة تصنفني، لكن فيش أي قانون ينص على أنه يتم منعي، وليا حرية الرأي والتعبير، ووافقت على كل شروط النقابة، حتى أني أغير اسمي، ولو النقابة مش معترفة بيا، فأنا كمان مش معترف بيهم".