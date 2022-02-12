بعد طلاقها للمرة الثالثة.. ابنة حسين فهمي: حاولت الانتحار

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية منة حسين فهمي عن نبأ طلاقها للمرة الثالثة من المحامي طارق سعيد، مؤكدةً أنها أقدمت على محاولة الانتحار.

وقالت منة، اليوم، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، رداً على سؤال أحد متابعيها عن حالتها الاجتماعية: «مطلقة، والحمد لله».

ونفت إمكانية عودتها مرة أخرى إلى طليقها، مضيفةً: «مفيش أي أمل على الإطلاق، لكن أتمنى له كل خير».

وذكرت أنها حاولت التخلص من حياتها وهي في سن 24 عاماً، وهو التصريح الذي تسبب في جدل واسع حولها خلال الساعات الماضية في عالم التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن منة فهمي كانت قد انفصلت عن زوجها الأول شريف رمزي، ثم انفصلت عن زوجها الثاني أحمد فهمي.

وفي أغسطس 2018، احتفلت بزفافها إلى المحامي طارق سعيد في أحد شواطئ الساحل الشمالي في مصر.