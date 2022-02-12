وفاة الفنان الجزائري الشهير مصطفى برور

المصدر: ويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفى الممثل القدير مصطفى برور توفي عن عمر ناهز 87 عاماً تاركاً خلفه أكثر من 100 فيلم ونحو 46 مسلسلا تلفزيونيا وعشرات الأعمال الإذاعية.

ونعاه الديوان الوطني للثقافة والإعلام وعدد من الفنانين والشخصيات العامة الجزائرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الراحل قد نُقل إلى المستشفى العسكري في الجزائر العاصمة قبل أيام بعدما تدهورت صحته بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس

ولد برور في 1935 وشارك في ثورة التحرير الجزائرية، وتفرغ تماما بعد الاستقلال للعمل بالفن وواكب تأسيس الإذاعة ثم من أبرز أعماله مسلسلات (المشوار) و(جروح الحياة) و(شفيقة... بعد اللقاء) وكذلك فيلم (الخردجي) للمخرج عبد الرزاق هلال.