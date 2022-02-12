حمو بيكا في المستشفى

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تعرض مغني المهرجانات حمو بيكا لوعكة صحية، بعد حلقته مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج كلام الناس، المذاع عبر شاشة mbc مصر.

ونشرت صفحة بيكا عبر «فيسبوك»، صورة له وهو داخل المستشفى، مُعلقة: «ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».

تعاطف الجمهور مع حمو بيكا بعد بكائه على الهواء

تعاطف عدد كبير من جمهور حمو بيكا معه بعد بكائه، وجاءت تعليقات الجمهور على بكاء حمو كالتالي:

«يا جماعة بيكا فعلًا مظلوم أوي في موضوع النقابة ده، وعلى فكرة فيه ناس كتير في النقابة مش بتعرف تغني، وبعدين بيكا محبوب بصوته، صنفه مونولوجيست عشان حب الناس لي وعشان متقطعوش عيش شاب زي ده».

وقال آخر «يا جماعة إسماعيل ياسين كان بيغني، شكوكو كان بيغني، الجيزاوي كان بيغني، اتركوا بيكا يغني واللي عاوز يسمعه يسمعه، واللي مش عاوزه براحته، خلوه ياكل عيش وياخد رزقه».

وأضاف آخر «ربنا يجبر بخاطرك يا رب أنا طبعا عمري ما أسمع مهرجانات بس انت كشخص صعبان عليه جدا ربنا يفتحها عليك».

وعلق آخر «دموعك غالية يا بيكا.. خلاص ماتعيطش ربنا حيكرمك بأحلى شغلانة».

وقال آخر «ربنا قالك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حمو إنت أحلى قلب، ولا حاجة تزعلك يا قلبي إحنا كلنا إخواتك زي ما بتسعدنا المفروض نقف جنبك بردو علشان أنا عارف إنك غلبان وطيب».

وقال آخر «إيه يا جدعان ما تسيبوه ياكل عيش طالما مبيأذيش حد هو حر في نفسه بس إحنا بنفرح بالمهرجانات بتاعته بجد والله»