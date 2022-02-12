الفنان الكويتي جاسم عباس في العناية المركّزة

المصدر: البيان

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تعرض الفنان الكوميدي الكويتي المعروف جاسم عباس لوعكة صحية أدخل على أثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، حسب صحيفة "القبس".

وقال مصدر مقرب منه للصحيفة إن "ارتفاع السكر في الدم أدى إلى حدوث مضاعفات استدعت نقل عباس إلى العناية المركزة".

وحرص نجوم الساحة الفنية بالكويت على طلب الدعاء من الجمهور للفنان المحبوب وانتشرت صور جاسم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بدعوات العشرات من محبيه.

وشارك الفنان جاسم عباس في العديد من الأعمال الفنية، لاسيما الموجهة للطفل ومن أبرز أعماله مسرحيات "الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو ديدو"، كما قدم للتلفزيون أعمال "جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم، عواطف، نادر".