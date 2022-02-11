فاشنيستا سعودية تتفاخر بأنها الأولى في إثارة الجدل في المملكة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفاخرت الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم عبر فيديو جديد بثته في حسابها السناب شات بأنها الأكثر إثارة للجدل في المملكة.

وقالت البراهيم عبر الفيديو: "أفتخر بأني أول سعودية مثيرة للجدل.. إلي إجوا بعدي يمكن يكونوا أكثر شهرة أو نفس الشهرة مثل هند القحطاني.. ما شاء الله حققت شهرة كبيرة.. وكمان وذ نكهة وبنات قحطان".

وأضافت "بصراحة أنا مهدية هذه الفترة.. صرت أتضايق كل ما أتكلم يصير ترند.. الموضوع صار يضايق أكتر من ما يفيد.. أنا عندي براند وبحاول أركز بشغلي.. ما أبغى إني أتشتت عنه في السوشال ميديا".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الفيديو منتقدين تعليقات البراهيم وتفاخرها بأنها الأكثر إثارة للجدل، وفقاً لموقع "خبرني" الأردني.