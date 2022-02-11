بعد علاقة عاطفية دامت عامين.. زواج الممثلين الكوريين "هيون بين" و"سون يه-جين"

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سيتزوج الممثل الكوري الجنوبي "هيون بين" يمواطنته الممثلة "سون يه-جين" بعد علاقة رومانسية دامت عامين.

وأعلنت الممثلة "سون يه-جين" أمس الخميس في حسابها على موقع إنستغرام إنها ستتزوج من الممثل "هيون بين"، قائلة: "لدي شخص سأقضي بقية حياتي معه".

وقد التقى الاثنان كنجمين مشاركين في المسلسل التلفزيوني الشهير "هبوط اضطراري للحب"، الذي تم بثه على قناة "تي في إن" بين عامي 2019 و2020، وبدآ علاقة عاطفية في مارس من العام 2020، ولكن بعد حوالي عام فقط اعترفا بعلاقتهما أمام الجمهور.