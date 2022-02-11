رحيل رائدة موسيقى الفانك بيتي ديفيس عن 77 عاماً

المصدر: نيويورك ـ أ ف ب

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توفيت أول من أمس ،بيتي ديفيس، رائدة موسيقى الفانك وملهمة أجيال من الفنانين رغم مسيرة فنية قصيرة، عن 77 عاماً. وكتبت كونستانس بورتيس، وهي صديقة قديمة لديفيس، عبر موقع بيتي الإلكتروني: «أعلن بحزن بالغ خبر وفاة بيتي ديفيس، المؤثرة الموسيقية المتعددة المواهب ورائدة موسيقى الروك والمغنّية والمؤلفة الموسيقية».

ومثّلت الزوجة الثانية لنجم موسيقى الجاز مايلز ديفيس عنصراً رئيساً بمشهد نيويورك الموسيقي في ستينيات القرن الماضي، وسجّلت أعمالها الموسيقية بين عامي 1964 و1975، من بينها أغنية «غيت ريدي فور بيتي».