شهيرة أرملة الفنان محمود ياسين تقرر الرجوع للفن

المصدر: البيان

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أعلنت الفنانة المصرية شهيرة، أرملة الفنان الراحل محمود ياسين، رغبتها في العودة إلى الفن خلال الفترة القادمة، بعد مرور 29 عاماً على اعتزالها التمثيل.

وقالت شهيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور إنها تلقت عروضاً كثيرة خلال الفترة الماضية، لكنها رفضتها بسبب رعايتها لزوجها الراحل، كونها رفضت الاستعانة بممرضين أو مساعدين أثناء فترة مرضه، وبسبب أزمة فايروس كورونا، وأوضحت: «فترة التوقف الطويلة تتطلب العودة دون قلق، وعندي فوبيا من كورونا».