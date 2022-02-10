شادية تكشف أسرار اعتزالها وقصتها مع الشيخ الشعراوي في فيديو نادر

المصدر: البيان

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في حوار نادر ووحيد العام 1993 عرضه برنامج "معكم منى الشاذلي"، تحدثت حبيبة الملايين وصوت مصر الفنانة الكبيرة شادية، عن خطواتها نحو الاعتزال وأسباب هذا القرار وتفاصيل حوارها مع الشيخ الشعراوي.



وقالت شادية خلال الفيديو إنها فكرت في الاعتزال قبل مسرحية ريا وسكينة، وأنها كانت من قبل تمثل وتغنى وهو ما يجعلها تعمل طوال الوقت، فإن لم تجد رواية جيدة تجد أغنية جيدة أو العكس، فكانت حياتها مليئة بالعمل، وبدأت تشعر بأنه لا شيئ يعجبها من الروايات والأغاني أو أحيانا يصيبها الكسل فلا تقرأ ما يعرض عليها من روايات.

وقالت شادية خلال الفيديو النادر إنها فكرت في الاعتزال حتى تحدث معها المخرج حسين كمال واقترح عليها المشاركة في مسرحية، فتعجبت وقالت إنها تفكر في الاعتزال فكيف تتجه للمسرح لأول مرة في حياتها، وعندما طرح عليها اسم الرواية "ريا وسكينة" جذبتها وأخبرته بأن يرسل لها الرواية، وبمجرد أن قرأت الفصل الأول قررت أن تقدمها، ولكن كان لديها مخاوف فكيف تقدم مسرحا لأول مرة وتمثل يوميا، وبالفعل قدمتها لمدة 4 شهور وحققت نجاحا كبيرا.

وأشارت شادية خلال الفيديو إلى أن عملها بالمسرح جعلها تعود للمنزل في وقت متأخر وتنتظر صلاة الفجر ولم تكن تصليه من قبل، ومن هنا بدأ مشوار رحلتها إلى الله فاعتادت أن تصلى الفجر وتوقظ والدتها للصلاة معها ثم تقرأ القرآن وتبكى وتدعو الله بأن تحج إلى بيته الحرام.

وأضافت أنها في هذا الوقت كان يجب أن تذهب في رحلة علاجية إلى أمريكا، وبالفعل سافرت وعادت من رحلتها لتؤدى مناسك العمرة، وبعدها تحدث معها على هيكل عن مشاركتها بأغنية دينية في المولد النبوي فتحمست وبالفعل غنت الأغنية.

وقالت محبوبة الجماهير:" عمرى ما حسيت بأمان وراحة زى ماحسيت فى الأغنية دى".

وتابعت: "أديت العمرة والحج وقررت ألا أشارك في أفلام ولكن يمكن أن أقدم أغاني"، مؤكدة أنها كانت تشعر بالقلق ولم تعجبها أية كلمات وفقدت القدرة على حفظ أية أغنية، وتحدثت مع الشاعر أحمد شفيق كامل ووصفت له شعورها، فقال لها أنها تريد أن تتحجب وأن هذا ما يجب أن تفعله، وفى اليوم التالي تحدثت مع الشيخ الشعراوي وطلبت مقابلته وبالفعل ذهبت للقائه.

وتحدثت شادية خلال الفيديو النادر عن تفاصيل لقائها بالشيخ الشعراوي والحوار الذي دار بينهما خلال هذا اللقاء.