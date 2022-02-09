بعد غياب 29 عاماً.. شهيرة تكشف موعد عودتها إلى التمثيل

المصدر: البيان

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كشفت الفنانة المصرية شهيرة عن الموعد الذي تعتزم فيه العودة إلى التمثيل، بعد 29 عاماً من الاعتزال والغياب عن الساحة الفنية.

وأوضحت شهيرة، اليوم، في حوار مع موقع «صدى البلد»، أنها ستعود بالفعل في حالة انتهاء فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدةً أن لديها رغبة أكيدة في العودة إلى الفن.

وقالت إن الأمور حالياً صعبة للغاية بسبب الجائحة كورونا، وبالتالي هذا المرض سيؤثر نفسياً فيها عند عودتها إلى الساحة، مشيرةً إلى أنها مصابة بـ«فوبيا» من هذا المرض.

وأضافت أنها عندما تشارك في عمل فني لا بد أن يكون جميع من يعمل به يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، سواء ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي، لافتةً إلى صعوبة تنفيذ ذلك في مهنة التمثيل.

وذكرت أن العديد من الأعمال تُعرض عليها، ولكنها كانت ترفض لأسباب كثيرة، أهمها كان مرض زوجها الراحل الفنان محمود ياسين.