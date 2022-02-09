مفاجأة مدوية حول عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

المصدر: البيان

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ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول عودة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب، بعد انفصال لم يدم كثيرًا، كما انتشر عبر مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية خبر عودة شيرين لحسام ، وهو الخبر الذى شغل قطاعا عريضا من جمهور نجمة الغناء ومتابعيها، ولكن صحيفة مصرية فجرت مفاجأة مدوية ، مؤكدة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة.

وكشفت صحيفة اليوم السابع المصرية أنها تواصل مع عدد من المقربين للثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وأكدوا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، ولم تصل أى معلومات إليهم تفيد بحقيقته، وبالتواصل مع النجمة شيرين عبد الوهاب أغلقت هاتفها المحمول تمامًا، وهو نفس الوضع بالنسبة للمطرب حسام حبيب.



وذكرت الصحيفة أن السبب فى انتشار هذا الخبر هو منتج فني أرسل بيانًا صحفيًا لعدد كبير من المواقع الإخبارية جاء فيه الآتي: على هامش حضوره أحد المناسبات الفنية بالقاهرة وردًا على سؤال عن تواجده مؤخرًا إلى جانب الفنانة شيرين عبد الوهاب وهل يعمل كمدير أعمالها، أوضح المنتج أنه لم يتول يومًا إدارة أعمال النجمة شيرين عبد الوهاب التى يعتبرها أحد أبرز النجمات بالوطن العربى، وهو بالتالى يبارك لها ولزوجها حسام حبيب المصالحة بينهما، واصفا إياهما بالصديقين اللذين يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام".