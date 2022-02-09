باسم سمرة يعتذر لتركي آل الشيخ: "مقدرش أهاجم أبو ناصر"

المصدر: البيان

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تقدم الفنان المصري باسم سمرة بالاعتذار من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن سوء الفهم الذي حدث بسبب منشور دعمه ومساندته للفنان محمد صبحي.

وأوضح الفنان المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، قائلا: "في الفترة الأخيرة كان هناك هجوم شديد على النجم محمد صبحي من اتجاهات مختلفة، وللأسف كان هناك مصريين هاجموه وأحد الصحفيين المنتمين لدولة عربية شقيقة هاجم الأستاذ محمد صبحي بطريقة صعبة جدا، وأنا كان لي رد فعل خارج عن اللباقة وكتبت بانفعال منشور، وقد اعتذرت عنه في منشور آخر لكن علمت أن بعض التعليقات تلمح أن كلامي هذا مقصود به المستشار تركي آل الشيخ، وهذا عار تماما من الصحة".

وأكد سمرة احترامه وتقديره الكبير لآل الشيخ، قائلا: "هذا الرجل من المستحيل أن أهاجمه، لأنني أعرف أنه يحب مصر وعطائه مستمر وما قدمه في الفترة الأخيرة نحن فخورين به ولم نكن نحلم به في السعودية وأفادت الوطن العربي بأكمله، وقد كرم نجوم مصريين ولا يمكن أن أهاجمه".

وختم كلامه موجها الاعتذار للمستشار السعودي عن سوء الفهم الذي حدث وتأخره في توضيح الأمر، مشيرا أن سبب هذا هو ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن ابن شقيقته أحيانا قد يدير هو صفحته الرسمية لانشغاله بأمور أخرى.